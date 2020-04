ROMA – Fabio Fognini si scaglia contro il mondo del calcio in una intervista rilasciata a Gaia Piccardi per corriere.it.

“Vogliono riprendere a giocare a calcio ? Per me sono matti. E i morti del coronavirus ?”.

Poi Fognini ha aggiunto:

Nel corso di questa intervista a corriere.it, Fognini ha anche parlato dello stop del tennis per coronavirus.

“Mah, in questo momento faccio fatica a immaginare la ripresa. Sono sincero: mi dispiace perché sono tornei grandi e danno tanti punti, ma non so se in Asia tornerò più.

Già all’Olimpiade di Tokyo quest’anno non sarei andato. La mia paura più grande non è prendere il virus, ma trasmetterlo. Non sono più solo. Sono papà e marito.

Ritirarmi dal tennis? No. Vorrei smettere quando sono ancora competitivo, alle mie condizioni.

Non mi vedo da numero 80-90 del mondo a remare nei challenger per risalire la classifica.

Sono n.11 del ranking, è vero che ho qualche acciacco però vorrei ancora togliermi qualche sfizio: un altro Master 1000, magari Roma, se poi è uno Slam meglio” (fonte Gaia Piccardi per corriere.it).