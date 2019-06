Fonseca è arrivato a Roma, pochi tifosi ad attenderlo all’aeroporto

ROMA – E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese è arrivato stamattina presto a Fiumicino, ad attenderlo c’erano moltissimi giornalisti ma pochissimi tifosi. L’ex tecnico dello S. Donetsk è stato accolto in maniera molto tiepida da una piazza come quella giallorossa che è in aperta contestazione contro la proprietà americana dopo gli addii di Daniele De Rossi e Francesco Totti.

Come da tradizione, Fonseca non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali perché prima ci sarà da attendere la firma sul contratto ma si è comunque lasciato andare un “Sono molto contento e motivato”. Insomma, il tecnico portoghese approccia con fiducia questa sua nuova esperienza lavorativa nonostante lo scetticismo generale intorno all’ As Roma.

Fonseca è stato accolto in maniera molto affettuosa dalla società attraverso la seguente nota stampa che riporta le dichiarazioni del presidente James Pallotta: “Siamo lieti di dargli il benvenuto. Paulo Fonseca è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi”.

Fonseca firmerà a breve il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime stagioni nella sede dell’Eur. Poi verrà trasferito nel centro sportivo di Trigoria per prendere confidenza con la sua nuova “casa lavorativa”.

Infine, l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk parlerà di mercato con i dirigenti della Roma. Il tecnico portoghese vuole più acquisti possibili nell’immediato per poter lavorare con questi calciatori durante il ritiro precampionato.

Fonseca è un allenatore che dà molta importanza al gioco e quindi ha bisogno del tempo necessario per insegnarlo ai suoi nuovi calciatori.

Fonseca dirigerà il suo primo allenamento mercoledì prossimo.