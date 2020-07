Fonseca sta usando il bastone e la carota con Nicolò Zaniolo. Dopo averlo rimproverato pubblicamente, dopo Roma-Verona, ha speso parole di elogio per lui prima del big match contro l’Inter.

Dopo Roma-Verona, Fonseca si era schierato dalla parte di Mancini, autore di una lite in campo proprio con Zaniolo:

“Mancini ha rimproverato Zaniolo perché non è tornato in difesa? Ha fatto bene, sono d’accordo con lui. E’ importante che gli attaccanti diano una mano anche agli altri compagni di squadra. Questa volta non mi è piaciuto Zaniolo”.

Adesso, a poche ore del big match contro la squadra di Antonio Conte, Fonseca ha corretto il tiro:

“Non ho nessun problema con Zaniolo e con gli altri calciatori della Roma. Nicolò viene da un lungo infortunio e ha bisogno di tempo per tornare sui suoi livelli. Per noi è un calciatore molto importante.

Nonostante non fosse accaduto niente, abbiamo comunque parlato in allenamento, come facciamo sempre, e ribadisco che è tutto apposto.

Smalling ha recuperato dal suo infortunio ma non so dirti se partirà come titolare o dalla panchina. Va garantito il corretto recupero dei calciatori infortunati”.