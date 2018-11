MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il Manchester City ha assunto Pep Guardiola a ottobre 2015, quando ancora era sotto contratto col Bayern Monaco.

Lo scrive ‘Der Spiegel, che rivela le carte di Football Leaks, secondo cui le controparti tennero secretato per mesi l’accordo firmato il 10 ottobre 2015, alla vigilia della 9/a giornata della Bundesliga.

L’allenatore catalano il 5 gennaio successivo confermò poi l’intenzione di lasciare il Bayern Monaco e di firmare per un club di Premier: la firma con il Manchester City diventò ufficiale il primo febbraio.

Pubblicate anche le cifre del contratto: 15,45 milioni nella prima stagione, a crescere fino a 19 milioni in quella successiva.

