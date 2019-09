Football NCAA quarterback Garrett Shrader video YouTube

KANSAS – Brutta disavventura per Garrett Shrader, talentuoso quarterback dei Mississipi State Bulldogs. Nel corso della partita contro i Kansas State Wildcats, Garrett Shrader è stato lento nel lanciare la palla ed è stato colpito con forza da un avversario. Il contatto è stato talmente vigoroso che il povero Garrett Shrader è letteralmente volato in aria. Per fortuna, non si è fatto niente al momento della sua rovinosa caduta a terra. Il match, valido per l’NCAA FBS, è stato vinto dai Kansas State Wildcats con il punteggio di 31-24.

Il quarterback, (abbreviato QB), è il regista della squadra offensiva nonché uno dei ruoli principali in una squadra di football americano o di football canadese: i migliori professionisti sono tra gli atleti più retribuiti e ricchi di tutti gli sport del mondo. Valutando le sue qualità fisiche e grandi prestazioni in gara, molti esperti considerano il quarterback Tom Brady il più forte giocatore di football della storia: in lingua inglese definito con l’acronimo G.O.A.T. ossia Greatest Of All Time.

Il quarterback è definito “capo dell’attacco”, la sua funzione principale è quella di far applicare gli schemi che gli vengono suggeriti dal capo allenatore, leggere la difesa avversaria e guidare l’attacco in end zone per realizzare un touchdown.

Il quarterback deve essere veloce con la testa e con il fisico. Se impiega troppo tempo ad avviare l’azione, gli avversari hanno la possibilità di sfondare il muro difensivo per fiondarsi su di lui. E’ proprio quello che è capitato al povero Garrett Shrader, colpevole di aver impiegato troppo tempo prima di effettuare il lancio che avrebbe avviato l’azione offensiva della sua squadra (fonte Wikipedia).

Football NCAA, il quarterback Garrett Shrader diventa virale sui social network dopo questo volo che per fortuna non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico.