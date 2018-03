PARIGI (FRANCIA) – Poco prima dello show di Cristiano Ronaldo in Psg-Real Madrid 1-2, Georgina Rodriguez, compagna di Cr7, ha deciso di mandare in tilt Instagram con una foto che, condivisa ai suoi 3.9m followers, ha raccolto la cifra record di 520,000 “mi piace”.

Il selfie ha portato fortuna a Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale di Champions league. Nella gara di ritorno degli ottavi di finale in casa del Paris Saint Germain i blancos hanno vinto 2-1 (6′ st Cristiano Ronaldo, 26′ st Cavani 35′ st Casemiro). All’andata il Real aveva vinto per 3-1.