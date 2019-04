Francesca Costa su Instagram: “I ladri ci hanno riportato la macchina”. Festa per Zaniolo

ROMA – Festa a casa Zaniolo. I ladri hanno restituito la macchina che avevano rubato a Francesca Costa, mamma di Zaniolo, qualche giorno fa. La notizia era stata resa nota dalla stessa Francesca Costa su Instagram: “Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto”. Questo suo appello ha dato i suoi frutti perché pochi giorni dopo i ladri, evidentemente di fede giallorosso, hanno restituito la macchina a lady Zaniolo.

Francesca Costa esulta su Instagram, i ladri hanno riportato la macchina.

Probabilmente, i ladri non sapevano di aver rubato la macchina alla mamma di Zaniolo, non appena lo hanno saputo, non ha esitato a restituirgliela. Francesca Costa utilizzava la sua macchina, tra le altre cose, per portare il figlio Nicolò Zaniolo agli allenamenti della Roma. Tutto questo perché Zaniolo, a 19 anni, ancora non ha preso la patente.

Batistuta: “Zaniolo deve rimanere alla Roma solamente se è convinto”.

“Zaniolo? Tra rimanere alla Roma o andare via conta molto cosa vuole lui. Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona”: così Gabriel Batistuta in una intervista di Simona Rolandi che andrà in onda questo pomeriggio su RaiDue e della quale Raisport ha dato una anticipazione al sito internet dell’Ansa.