ROMA – Francesco Totti ha lasciato la Roma dopo una lunga militanza che durava dal 1989. Francesca Manzini, nota attrice e imitatrice presso RDS, Mediaset Italia e Rai 2, ha presso la palla al balzo per un siparietto social che sta spopolando su Facebook e su Instagram.

Qui Francesca Manzini che imita Simona Ventura.

Francesca Manzini si è travestita da Ilary Blasi e ha aggiunto la seguente didascalia al suo post in dialetto romano: “Ciaone! me chiamo Ilary Blasi e sto a cercà lavoro par taim pe Francesco. Pi esse NO PRENDI TEMPO”.

Fioccano subito i suggerimenti, Totti potrebbe darsi alla gastronomia anche se la sua specialità in cucina è solamente il cucchiaio (chiaro riferimento ai suoi famosi rigori…). Oppure potrebbe dare una sistemata al giardino anche se il suo unico interesse è quello di andare a comprare del gesso per tracciare le linea di metà e bordo campo. Le porte? Potrebbe portarsele a casa da Trigoria…

Questo siparietto social di Francesca Manzini ha convinto veramente tutti (il video potete vederlo sul suo profilo Instagram ufficiale), sia i tifosi della Roma che quelli di altre squadre.

Totti è un argomento delicato nella Capitale eppure nessun tifoso della Roma ha criticato l’imitazione di Ilary Blasi da parte di Francesca Manzini, anche se la sua Ilary parlava in uno spiccato dialetto romanesco.

Evidentemente questa forzatura linguistica è piaciuta ai suoi follower che l’hanno riempita di like e che hanno condiviso la sua imitazione praticamente dovunque. La sua Ilary è stata apprezzata anche dai tifosi delle altre squadre che però hanno ironizzato sulle capacità dialettiche della moglie di Francesco Totti e su quelle del “Pupone”.

Ad oggi non è ancora chiaro il futuro di Francesco Totti. L’ex dirigente della Roma ha ricevuto offerte da Fiorentina, Sampdoria, Figc e Qatar ma al momento non ha ancora preso una decisione.