Francesca Marcon ha la pericardite. A denunciarlo su Instagram è la stessa pallavolista che scrive: “Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo?”.

Nel primo giorno in palestra di Volley Bergamo 1991 Marcon manca all’appello. La schiacciatrice di Conegliano, veterana della pallavolo con uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Cev, non può partecipare al raduno per una infiammazione alla membrana che riveste il muscolo cardiaco.

Francesca Cisky Marcon, la denuncia su Instagram

Su Instagram la campionessa riapre il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino per gli sportivi, pur specificando di non essere no vax.

“Non esiste una forma di “risarcimento” per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?”, si domanda.

Quindi specifica: “Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma”.

Vaccini Pfizer e Moderna, il rischio pericardite

Secondo alcuni studi, il rischio pericardite esisterebbe dopo la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna. E’ anche riportato nel bugiardino del farmaco.

Difficile però affermare con certezza se l’infiammazione di Marcon sia effettivamente riconducibile proprio alla somministrazione del vaccino anti Covid.

Una ricerca pubblicata il 4 agosto sull’autorevole rivista scientifica Journal of the American medical association (Jama), riporta che in 40 ospedali di Washington, Oregon, Montana e Los Angeles County, California, sono state osservate due distinte sindromi dopo la vaccinazione contro il Covid-19. Si tratta di miocardite e pericardite.

Sull’organo ufficiale della American medical association si legge: “La miocardite associata al vaccino Covid-19 può avere un decorso benigno a breve termine nei bambini; tuttavia, i rischi a lungo termine rimangono sconosciuti”.