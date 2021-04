Francesca Piccinini, addio alla pallavolo: una carriera tra Playboy e trofei. “Paola Enogu la mia erede”

Francesca Piccinini lascia la pallavolo: a 42 anni, dopo esperienze che vanno dai Campionati mondiali di volley alle foto su Playboy, finita la stagione con Busto Arsizio la giocatrice ha deciso di dire addio al campo. Lo ha annunciato lei stessa in una intervista al Corriere della Sera.

“Non ci ho dormito la notte. Ci ho pensato e ripensato. È difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne avevo 8. Mi fa fatica anche dirlo…”, ha ammesso.

Francesca Piccinini: figli e compagno? “Sono single”

Dopo aver vinto medaglie e campionati dal suo debutto appena quattordicenne, adesso pensa ad un altro tipo di carriera, sempre nel volley: “Busto Arsizio, la mia ultima squadra, mi ha chiesto di restare a far parte del progetto: in quale ruolo, si vedrà. Per il resto, non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei reality a cui ho detto no quando le mie giornate ruotavano intorno allo sport. Si chiude una porta, se ne apriranno altre, spero”.

Tra i suoi progetti, però, al momento non sembra esserci quello di mettere su famiglia: “Maternità e famiglia non occupano troppi pensieri. Mettere al mondo un figlio, oggi, è una grande responsabilità. Sono in accettazione di quello che arriverà. Sono single. È difficile stare con me. L’uomo che mi sta accanto deve farmi stare meglio di come sto da sola. Mica facile”, ha spiegato al Corriere della Sera.

Francesca Piccinini, non solo volley: da Men’s Health a Playboy

Nella sua carriera ha vinto tutto, compreso l’oro mondiale con la Nazionale. Allo stesso tempo non si è fatta mancare ‘divagazioni’ come il calendario di Men’s Health nel 2004 e le foto per Playboy, passando per una partecipazione al programma Rai Ballando con le stelle.

Adesso vede già la sua erede sul campo: “Mi rivedo nella determinazione e nella semplicità di Paola Egonu, che ha 22 anni ed è piena di talento. La naturalezza con cui ha fatto coming out è la sua forza”.

Davanti a sé, una sola paura: “Non riuscire a trovare qualcosa che mi faccia battere forte il cuore come il volley”.