MILANO – Momento d'oro per Patrick Cutrone. Il centravanti del Milan ha superato con personalità la "botta" per l'arrivo nel suo ruolo di Gonzalo Higuain. E' stato messo in campo da Gattuso nei minuti finali di Milan-Roma, l'ha decisa con un suo gol, e ha dimostrato di avere l'intelligenza per sacrificarsi nei ripiegamenti difensivi per essere compatabile tatticamente con Higuain. Insomma, se non si può giocare al suo posto bisogna rimboccarsi le maniche per mettersi a sua disposizione.

Cutrone goleador in campo ma anche fuori. Il giovane bomber del Milan ha fatto tesoro del “consiglio” di Gattuso e si è trovato una fidanzata. E che fidanzata. Cutrone ha puntato in alto e ha iniziato una relazione sentimentale con la ragazza più bella della città, Miss Milano. Si tratta di Francesca Valenti, una bellezza acqua e sapone che, dopo aver vinto miss Milano, si è qualificata per le finali nazionali di Miss Italia.