Francesco Molinari salta le Olimpiadi di Tokyo per infortunio, Simona Quadarella invece ci sarà

Niente Olimpiadi per il golfista azzurro Francesco Molinari. Lo fa sapere il Coni.

“Francesco Molinari è costretto a rinunciare a Tokyo 2020 – si legge sul sito del Comitato olimpico italiano – L’azzurro del golf ha riportato un infortunio nei recenti impegni agonistici che non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all’evento a cinque cerchi. L’Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore ed attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione”.

Simona Quadrella parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

E comincia a salire l’emozione”. Lo ha detto all’aeroporto di Fiumicino prima dell’imbarco sul volo “olimpico” dell’Alitalia la nuotatrice romana Simona Quadarella, una delle punte più attese della spedizione azzurra.

“Non vedevo l’ora di partire ed a vedere le foto degli altri compagni mi dava un nervoso non essere con loro – continua sorridendo – Ma ora sono proprio contenta. Sono cinque anni che aspetto questo momento e vediamo quel che succederà: sono pronta, carica, emozionata. Non guarderò molto le altre avversarie, come sempre guarderò più a me stessa. Ci sono avversarie forti e saremo tutte li’ a giocarcela”.

Con Quadarella anche le compagne del nuoto Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano. Vola oggi a Tokyo anche la Nazionale di pallacanestro guidata dal Ct Sacchetti, che ha ottenuto la qualificazione grazie all’impresa realizzata in Serbia contro i padroni di casa nell’ultimo torneo che garantiva l’accesso ai Giochi: si tratta di un ritorno a 17 anni dall’ultima apparizione a cinque cerchi.

Insieme all’ultima squadra tricolore che ha ottenuto il visto per la XXXII edizione dei Giochi; ci sono anche le quattro pugili, Angela Carini, Rebecca Nicoli, Giordana Sorrentino e Irma Testa, oltre alle rappresentative del ciclismo su strada.

Altri atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo

Dal terminal 3 di Fiumicino, con il Ct Cassani, partiranno Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali. Accanto a loro la squadra femminile composta da Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin.

Direzione Tokyo anche per Asia Lanzi dello Skateboard e per la Nazionale di tuffi: Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci; infine i lanciatori del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir.