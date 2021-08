Francesco Morini è morto: ex difensore Juve, era il pirata Morgan che rubava palloni agli avversari

Morto Francesco Morini, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana. La sua abilità nel rubare il pallone agli avversari gli aveva procurato il soprannome di Morgan, come quello del leggendario pirata.

Morto Francecso Morini, il Morgan della difesa

E’ morto Francesco Morini, 77 anni, ex difensore di Sampdoria e Juventus. E’ stato anche un dirigente sportivo. Morini era soprannominato “Morgan” (come il pirata) per la sua abilità nel rubare la palla agli avversari. Una qualità molto apprezzata, visto che giocava come stopper.

La carriera di Francesco Morini

Ha vestito la maglia della Samp fra il 1963 e il 1969, vincendo anche un campionato di serie B, prima di accasarsi alla Juventus, club per il quale ha giocato fino al 1980, vincendo 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa, prima di chiudere la carriera in Canada, ai Toronto Blizzard. Fra il ’73 e il ’75 ha indossato 11 volte la maglia della Nazionale.

La coppia Morini-Scirea

Morini aveva formato negli anni una coppia di difesa super affiatata con Gaetano Scirea. Quest’ultimo era il libero elegante, Morini era lo stopper che si incollava al centravanti. Diceva Morini: “Ho sempre saputo di avere piedi non raffinatissimi, quindi il mio compito era recuperare la palla e poi appoggiarla al compagno più vicino, spesso era proprio il grande Gaetano che era un difensore con i piedi di un trequartista”.