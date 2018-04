ROMA – Francesco Renzi, primogenito dell’ex presidente del consiglio, classe 2001, è stato messo nel mirino dal Genoa.

Infatti, come segnala Il Secolo XIX, Renzi Jr si è allenato per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali di mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ds della Primavera rossoblù, Carlo Taldo. Insieme a Renzi jr c’erano altri 4-5 ragazzi in prova.

Già convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali con la maglia dell’Affrico, Francesco Renzi si è messo in evidenza a fine marzo, nel Torneo delle Regioni.

“Ci ha fatto un’ottima impressione – spiega Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa – ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso. Sembra un attaccante vecchia maniera, ricorda un po’ Pratto, senza però la tipica corsa ingobbita di Lucas. Abbiamo conosciuto un giovane perbene, umile, con la testa giusta di chi vuole fare il calciatore. Veramente un’ottima impressione”, ha aggiunto il dirigente.