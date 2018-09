UDINE – E’ confermata la presenza di Francesco Renzi nella rosa dell’Udinese Primavera 2018/2019. Il nome del figlio dell’ex premier Matteo, 17 anni, attaccante in arrivo dalla formazione toscana dell’Affrico, è compare nell’elenco dei 29 ragazzi che faranno parte della selezione affidata alla guida tecnica di David Sassarini. Il suo è uno dei quattro nomi nuovi della squadra, con il portiere Ioannis Sourdis e gli altri attaccanti Riccardo Comisso e Ramiz Petova.

In lista anche 16 giovani friulani, molti dei quali cresciuti nel settore giovanile bianconero fin dalla categoria Esordienti. La fascia di capitano sarà affidata al difensore Filip Vasko. La formazione è stata presentata ufficialmente oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi allo stadio Friuli Dacia Arena, alla presenza, tra gli altri, del direttore dell’area tecnica Daniele Pradè e dei giovani calciatori.

Nessun accenno è stato fatto al nome di Renzi o a quello di altri singoli, perché – come ribadito più volte dalla società – l’obiettivo primario è quello di tutelare i ragazzi di una rosa molto giovane (18 i classe 2001) e trattarli tutti allo stesso modo, favorendone lo sviluppo e la crescita sia come calciatori sia come persone.

L’esordio dell’Udinese nel Campionato Primavera 1 è fissato per sabato 15 settembre contro l’Empoli in casa a Manzano (Udine).