ROMA – In attesa di ricoprire un nuovo incarico nel mondo del calcio, Francesco Totti si dimostra un papà modello. L’ex capitano della Roma ha fatto gli auguri al figlio Cristian per il suo 14esimo compleanno. Totti ha pubblicato una foto tenera su Instagram aggiungendo la seguente didascalia: “Stai crescendo in fretta!!!!!Buon compleanno amore mio 😘😘❤️”.

Cristian Totti gioca a calcio come il papà. Come l’ex numero dieci, anche Cristian Totti veste la maglia della Roma. Il figlio di Francesco Totti fa parte della under 15 della Roma. Rispetto al papà, non è un numero dieci ma una mezz’ala. In campo si muove con personalità. E’ un calciatore di classe ed è molto corretto, lo scorso anno soccorse il portiere avversario rinunciando ad una comoda occasione da gol.