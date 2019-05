Francesco Totti con Cristiano Ronaldo, spettacolo alla Partita del Cuore

TORINO – Una Partita del Cuore così non si era mai vista. Nel suggestivo scenario dell’Allianz Stadium della Juventus, tante star del mondo del calcio hanno voluto aderire a questa nobile causa. Prima del match, Francesco Totti ha acceso la partita con una foto in compagnia di Cristiano Ronaldo. Il post Instagram dell’ex capitano della Roma ha raccolto moltissimi like e commenti sul popolare social network fotografico. La partita si gioca stasera ma Rai 1 la trasmetterà solamente domani, martedì 28 maggio 2019, alle ore 21 (o in streaming su Rai Play).

Francesco Totti, Cristiano Ronaldo e tante altre star. Incasso record per la Partita del Cuore.

Ha già incassato 490mila euro, che saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Telethon la Partita del Cuore, in programma stasera, lunedì 27 maggio, all’Allianz Stadium di Torino. In campo la Nazionale Cantanti, capitanata da Paolo Belli, e i Campioni per la Ricerca con Andrea Agnelli.

A dare il calcio d’inizio sarà Cristiano Ronaldo; in campo anche Gigi Buffon, Francesco Totti e Andrea Pirlo, mentre per Massimiliano Allegri sarà la prima volta da ex in quello che negli ultimi cinque anni è stato il suo stadio.



L’impianto è ormai tutto esaurito da giorni. Nel frattempo continua la raccolta delle offerte attraverso l’sms solidale 45527. L’obiettivo è quello di battere il record di incassi realizzati nel 2015, quando i fondi raccolti superarono i 2,1 milioni di euro. Dal cellulare è possibile donare fino a 2 euro, tra i 5 e i 10 euro da telefono fisso.

Sono tante le star che hanno aderito alla iniziativa (fonte Ansa).