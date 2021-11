Francesco Totti difende Jorginho: “E’ un campione. Non è facile segnare i rigori”

Francesco Totti, intervistato da Sky, difende Jorginho dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera:

“Io – dice l’ex numero 10 giallorosso – penso che la pressione si senta, quando hai una responsabilità così, specie a fine partita, non è semplice calciare un rigore”.

Francesco Totti: “A me hanno sempre detto che così ho segnato la maggior parte dei gol. Ma i rigori vanno segnati”

“A me hanno sempre detto che ho segnato così la maggior parte dei miei gol, ma i rigori vanno segnati. Mica è facile. Si sbagliano e si realizzano, è tutta questione di testa: è normale che se ne sbagli tre di fila qualche dubbio viene, anche se stiamo parlando di campioni. Jorginho lo è, quando lo vedi giocare sprizzi gioia”.

Francesco Totti con Jorginho: “Se se la sente di calciare, io farei tirare sempre lui”

“Che farei se fossi in Mancini? Da fuori è tutto più semplice. Se se la sente di calciare, io lo faccio tirare sempre a lui”, ha proseguito Totti ottimista comunque per la partita contro l’Irlanda del Nord. Lunedì, infatti, la truppa di Roberto Mancini a Belfast si giocherà il tutto per tutto per la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar.

“Essendo diventati campioni d’Europa le aspettative sono sempre altissime, stiamo parlando di grandi calciatori e una grande nazionale. Farà bene fino alla fine e andremo a fare questo benedetto Mondiale”.