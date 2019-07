Francesco Totti in fila per una insalata di riso a Sabaudia FOTO

ROMA – Francesco Totti è stato beccato mentre aspettava in suo turno per ordinare il pranzo in spiaggia a Sabaudia dove trascorre, tutti gli anni, parte delle vacanze assieme alla sua famiglia.

A pubblicare su Twitter la foto è stata la giornalista Maria Latella, che ha commentato: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l’insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli”.