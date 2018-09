ROMA – In coda a mezzanotte per acquistare l’autobiografia di Francesco Totti. Questa la scena davanti a una delle dodici librerie Mondadori Bookstore straordinariamente aperte fino alle 2.00 di oggi, 27 settembre 2018, per offrire ai fan dell’ex capitano della Roma, che proprio oggi compie 42 anni, la possibilità di comprare il libro “Un capitano” scritto dal dirigente giallorosso assieme al giornalista Paolo Condò.

Nel punto vendita di Piazza Cola di Rienzo oltre cento persone hanno aspettato pazientemente di poter tenere tra le mani l’autobiografia e partecipare così al concorso per vincere un incontro esclusivo con Totti. Dodici fortunati lettori infatti vinceranno l’ingresso alla serata che si terrà questa sera al Colosseo per presentare ufficialmente il libro, e a cui parteciperà l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, istituzione cui Totti e la casa editrice Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l’attività di assistenza e ricerca. Per la realizzazione della serata Rizzoli si è inoltre impegnata a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani all’interno del Parco Archeologico del Colosseo.