Francesco Totti in giro per Roma: il video su Instagram per le strade del centro, nessuno lo riconosce

Francesco Totti in giro per Roma: il video su Instagram per le strade del centro, come un cittadino qualunque, una qualunque domenica di febbraio, e nessuno che lo riconosce.

L’ex campione della Roma si è concesso un giro vicino a piazza di Spagna grazie a mascherina e cappuccio.

Complici le temperature gelide di questo weekend e la pandemia, il centro storico era un po’ meno affollato del solito e nessuno ha riconosciuto Totti.

Francesco Totti in incognito nel centro di Roma

L’immagine è stata postata in una storia Instagram dall’ex calciatore. Si vede Francesco Totti in giro per Roma, camminare vicino a piazza di Spagna, così dice il tag, con il sottofondo di ‘Roma Capoccia’ di Antonello Venditti.

Nascosto da un giubbotto di pelle nera con cappuccio e cappellino, vestito come un uomo qualunque, pantaloni neri e scarpe da ginnastica, Francesco Totti ha riassaporato la sensazione ormai sconosciuta dell’anonimato.

“Freddo, un cappuccio, una mascherina… e vivi Roma come non l’hai mai vissuta!”, la scritta che accompagna il filmato.

Il video della passeggiata in incognito dell’ex capitano giallorosso è stato condiviso su Instagram dal cugino, Angelo Marrozzini.

Gli altri post virali della coppia Totti-Blasi

Già in estate Francesco Totti e Ilary Blasi si erano fotografati in centro, tra la Fontana di Trevi e il Pantheon, a spasso come turisti qualunque, grazie a mascherina e berretto per lui, mascherina e occhialoni da sole per lei.

Ma nel weekend aveva riscosso successo anche la di Ilary in cui si vedeva la consegna del ‘regalo’ di San Valentino. Un Totti che apriva un sacchetto della Perugina e ne tirava fuori un mazzetto di fiori finti con dei Baci. “Ah Ilary… ma vattene a fa****o”, la reazione del campione.