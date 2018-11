ROMA – Il 29 maggio 2017, Francesco Totti è entrato nella Hall Of Fame. Nel prepartita di Roma-Real Madrid verrà celebrato Francesco Totti e il suo ingresso tra i famer dell’As Roma. Di seguito, il comunicato stampa del club giallorosso.

Il leggendario numero 10 giallorosso sarà protagonista di una cerimonia a bordocampo in cui gli sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame.

L’evento di martedì 27 novembre inizierà alle ore 20:00 e precederà l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento in vista della sfida della quinta giornata del Gruppo G di Champions League.

Totti è stato il primo giocatore eletto per decisione diretta della Società, portando così a 28 il numero di calciatori ammessi nella Hall of Fame del Club a partire dall’anno di istituzione (2012).

Invitiamo i tifosi giallorossi a fare il loro ingresso allo Stadio Olimpico in tempo utile, per vivere insieme un altro passo nella storia di Francesco e di tutti noi.

