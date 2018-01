MALDIVE – Dopo aver trascorso delle vacanze natalizie da incubo per colpa della sua Roma, Francesco Totti ha deciso di passare qualche giorno di totale relax alle Maldive in compagnia di sua moglie Ilary Blasi.

La coppia è apparsa più innamorata e in forma che mai. Francesco Totti ha ancora il fisico di un calciatore in attività e Ilary Blasi non perde un colpo e non ha nulla da invidiare alle ventenni. Le foto sono state pubblicate in esclusiva da CHI.