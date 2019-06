Francesco Totti e il consiglio di Ilary Blasi sul corso di inglese

ROMA – Approfondire le lingue straniere, o meglio, imparare almeno a parlare bene l’inglese. A consigliare a Francesco Totti di studiare una lingua, perché nella vita non si sa mai, è stata ancora una volta Ilary Blasi. A rivelarlo è lui stesso al termine della conferenza stampa di qualche giorno fa in cui ha detto a tutti di aver lasciato la Roma. “Sento le solite chiacchiere, ma state tranquilli: sto imparando l’inglese. Così farò tutti contenti. Non c’entrano i miei figli. E’ Ilary che insiste e mi rompe le scatole se non lo faccio”.

Il riferimento all’inglese ovviamente è dovuto al fatto che Torri magari potrebbe essere contattato da qualche società estera. Non è la prima volta che Ilary Blasi spinge Francesco Totti a migliorarsi. Dopo aver lasciato la squadra, ad esempio, l’ex capitano aveva messo su qualche chiletto: anche in quell’occasione fu la showgirl a incoraggiarlo a mettersi a dieta. (Fonte Funweek).