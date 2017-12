ROMA – Francesco Totti ha parlato dei suoi progetti per il futuro all’International Sports Conference di Dubai. Progetti che non prevedono una panchina: “Non ho intenzione di fare l’allenatore, deve scattare un qualcosa nella testa ma non è stato il mio caso. Magari più in là ci penserò meglio”.

Nostalgia per il calcio di una volta che non c’è più: “Ai soldi ho sempre preferito la bellezza di questo sport: prima il mio scopo era aiutare la Roma a vincere sul campo, ora è quello di promuovere la società nel mondo. Prima si pensava a far crescere i ragazzi infondendo loro valori come la lealtà e l’appartenenza, non di certo al business. Il calciomercato ha raggiunto cifre folli, in Italia le squadre più blasonate a livello internazionale sono Inter e Milan. Altri club come Real, Barcellona e Manchester United sono più forti dal punto di vista economico”.

Tra Messi e Ronaldo secondo Totti “è Lionel il migliore al mondo, anche se è meglio non dirlo a Cristiano”.