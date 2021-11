Francesco Totti risponde ad Antonio Cassano usando l’ironia. Cassano aveva dichiarato che Totti non è eterno e che tra 20 anni verrà dimenticato da tutti. L’ex capitano della Roma gli ha risposto dicendo: “È giusto, io è da mo’ che me so’ scordato”.

Antonio Cassano e la frecciata a Francesco Totti

Ma cosa aveva detto esattamente Antonio Cassano nel corso di Bobo Tv? Riportiamolo di seguito:

“Non è eterno come Lionel Messi o Diego Armando Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”.

Cassano è uno degli ospiti fissi di Bobo Tv. Si tratta di una trasmissione che va in onda in diretta streaming sulla piattaforma social Twitch. Prendono parte al programma, Bobo Vieri (che è anche il conduttore) con Antonio Cassano e Lele Adani come ospiti fissi. Poi, a turno, si alternano vari ospiti in collegamento streaming.

La risposta di Francesco Totti ad Antonio Cassano

Totti è stato raggiunto da Filippo Roma per Le Iene. Come detto, l’ex capitano della Roma non ha risposto né in maniera stizzita, né acida. Ha scelto l’ironia per replicare ad Antonio Cassano.

“Cassano dice che verrò dimenticato? È giusto, io è da mo’ che me so’ scordato. Zeman e Mourinho mi hanno difeso? Non c’era bisogno. Antonio è un amico, macché ex amico!!!”