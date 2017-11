ROMA – Francesco Totti darà il calcio d’inizio, mentre in campo scenderanno magistrati, personaggi dello spettacolo e calciatori per giocare una partita in ricordo di Sara Di Pietrantonio e di tutte le donne vittime di femminicidio, e per dire no a qualsiasi forma di violenza sulle donne.

La partita, organizzata dal Dipartimento per le Pari Opportunità, si iscrive nell’ambito delle iniziative del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e si terrà giovedì 23 novembre, alle ore 11, ad Ostia, presso il Centro Sportivo Longarina – Totti Soccer School, in via Luigi Pernier, 92.

Sugli spalti, assieme ad alcuni degli studenti che hanno partecipato al bando di concorso rivolto alle scuole sui temi di contrasto alla violenza di genere, ci saranno anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi, e la signora Concetta Raccuia, mamma di Sara Di Pietrantonio, la studentessa ventiduenne romana uccisa la notte del 29 maggio del 2016 dall’ex fidanzato, già condannato all’ergastolo per omicidio premeditato.

I giornalisti e fotocineoperatori che intendono seguire la partita contro la violenza dovranno accreditarsi entro le ore 18 di domani, mercoledì 22 novembre, inviando una mail a [email protected] indicando nome, cognome, testata, numero della tessera professionale o di un documento di identità.