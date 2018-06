MOSCA – Francia-Australia 2-1. Partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La Francia ha vinto 2-1 contro l’Australia con gol di Griezmann, rigore assegnato con var, e Pogba, gol assegnato da Goal Line Technology. Il gol della bandiera dell’Australia è stato siglato da Jedinak.

Francia-Australia 2-1 | Pagelle

Francia-Australia 2-1 (0-0), nella prima partita del Girone C di qualificazione dei Mondiali di Russia 2018, disputata a Kazan.

Francia: Lloris 6; Pavard, 6 Varane 6, Umtiti 5.5, Hernandez 6; Tolisso 6, Kante 7.5, Pogba 8; Mbappé 6.5, Griezmann 7, Dembelé 6. Fekir 5.5, Matuidi 6 e Giroud 5.5.

Australia: Ryan 6; Behich 6, Milligan 5.5, Sainsbury 6.5, Risdon 5.5; Jedinak, 7 Mooy 6; Kruse 6.5, Rogic 6, Leckie 5.5; Nabbout 5.5. Arzani 6, Irvine 6 e Juric 6.

Francia-Australia 2-1 | Tabellino

Francia batte Australia 2-1 (0-0), in una partita del Girone C dei Mondiali di Russia, disputata a Kazan. Francia (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso (32′ st Matuidi), Kante, Pogba, Dembelé (24′ st Fekir), Mbappé, Griezmann (24′ st Giroud). (3 Kimpembe, 8 Lemar 15 N’Zonzi, 16 Mandanda, 17 Rami, 19 Sidibe, 20 Thauvin, 22 Mendy, 23 Areola). All.: Deschamps.

Australia (4-2-3-1): Ryan, Behich, Sainsbury, Milligan, Risdon, Moody, Jedinak, Kruse (39′ st Arzani), Rogic (26′ st Irvine), Leckie, Nabbout (18’st Juric). (2 Degenek, 3 Meredith, 4 Cahill, 6 Jurman, 8 Luongo, 12 Jones,14 MacLaren, 18 Vukovic, 21 Petratos). All.: Van Marwijk. Arbitro: Cunha (Uruguay). Reti: nel st 12′ Griezmann (rigore), 16′ Jedinak (rigore), 35′ st Pogba. Angoli: 5-1 per l’Australia. Recupero: 1′ e 5′ Ammoniti: Leckie, Risdon, Tolisso e Behich per gioco scorretto.

** I GOL ** – 12’st: Griezmann atterrato in area da Risdon, l’arbitro Cunha assistito dalla Var assegna il rigore che lo stesso Griezmann trasforma. – 17′ st: fallo di mano in area di Umtiti su cross di Leckie. Rigore segnato da Jedinak. – 35′ st: triangolo al limite dell’area tra Giroud e Pogba, il tiro dell’ex juventino subisce una leggera deviazione, sbatte sulla traversa e finisce in rete. Gol assegnato con la goal-line technology.

Francia-Australia 2-1 | Pogba video gol assegnato con Goal Line Technology

Francia-Australia 1-1 | Video gol Jedinak, rigore assegnato senza var

Francia-Australia 1-0 | Video gol Griezmann. Rigore assegnato con Var

#Griezmann Un post condiviso da Andrea Pelagatti (@andreapelagatti) in data: Giu 16, 2018 at 4:16 PDT

CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali:

Francia-Australia 2-1 | Foto Ansa