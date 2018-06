ROMA – L’Equipe [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] non ha pietà dell’Italia e rifila una serie di 3 e 4 in pagella agli azzurri sconfitti 3-1 dalla Francia.

L’unico a salvarsi nel naufragio generale “dipinto” dall’Equipe è stato Balotelli, a cui è stato dato un timido 6.

Cinque a Sirigu, tre a D’Ambrosio e De Sciglio, quattro a Caldara e 5 Bonucci. A centrocampo non va meglio con Pellegrini che si becca 5 come Jorginho, quattro per Madragora. In attacco tre a Berardi, quattro a Chiesa e 6, l’unico a salvarsi, a Balotelli. Bocciato anche Roberto Mancini con un quattro.