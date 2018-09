PARIGI (FRANCIA) – Francia pigliatutto. La squadra allenata da Didier Deschamps non è sazia del Mondiale vinto pochi mesi fa in Russia e vuole trionfare anche nella prima storica edizione della Nations League.

I francesi hanno preso sul serio questa competizione e guidano il loro girone con una vittoria, 2-1 all’Olanda, e un pareggio, 0-0 con la Germania, nelle prime due partite.

Contro l’Olanda, la Francia ha dominato e ha vinto con pieno merito la partita. Le reti decisive sono state realizzate da Kylian Mbappé, su assist di Blaise Matuidi, e Olivier Giroud, con una girata da consumato bomber d’area di rigore.

Nel mezzo il gol dell’Olanda con Ryan Babel. La Nazionale dei Paesi Bassi è in crescita ma non è ancora al livello dello squadrone francese e ora rischia seriamente la retrocessione in Serie B.

Di seguito gli highlights di Francia-Olanda 2-1, gol di Mbappé, Giroud e Babel. Video da Twitter.