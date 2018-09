PARIGI (FRANCIA) – Francia-Olanda (ore 20.45), partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Serie A di Nations League, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 5: gara fruibile in diretta streaming su Mediaset Play, il sito che consente di accedere ai contenuti che Mediaset trasmette in chiaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Francia-Olanda, partita valida per la seconda giornata della Nations League di Serie A.

FRANCIA (4-3-1-2): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann; Mbappé, Giroud. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

OLANDA (3-4-3): Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Blind; Janmaat, Strootman, Wijnaldum, Van Aanholt; Kluivert, Depay, Babel. Commissario tecnico: Ronald Koeman.

La Francia è reduce dal pareggio esterno contro la Germania ed è “costretta” alla vittoria per mettersi in corsa per il primo posto del girone. Ricordiamo che solamente la prima classificata del gruppo avrà diritto alla partecipazione alla final fuor di Nations League.

L’Olanda cercherà il successo per ambire allo stesso obiettivo. In ogni caso è importante vincere anche per scongiurare il pericolo retrocessione. L’ultima classificata di questo girone retrocederà in Serie B e non potrà concorrere per la conquista della Nations League.