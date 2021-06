Rapporti sessuali vietati per mantenere alta la concentrazione. Alla nazionale della Francia non sono concesse scappatelle ne trasgressioni: durante il ritiro. Il commissario tecnico della nazionale, Didier Deschamps, è stato categorico: i giocatori della Francia devono tenere a freno gli impulsi per riservare tutte le energie per la sfida contro la Svizzera.

Euro 2020, nel ritiro della Francia mogli e fidanzate sono ammesse

Gli impulsi devono essere contenuti malgrado nel ritiro ci siano persone care come mogli e fidanzate. La loro presenza fa parte del protocollo sulla “bolla” che isola tutta la delegazione da contatti esterni non riconosciuti in chiave anti-Covid. La presenza di persone care è prevista sia nella fase di preparazione, sia a partire dalla terza partita del girone.

Malgrado la loro presenza, è meglio resistere alla tentazione per il bene della patria. D’altronde la posta in gioco è molto alta. Per questa ragione le indicazioni che arrivano dallo staff della nazionale sono molto chiare.

C’è chi ironizza: “Resta sempre il metodo naturale”

Tra gli adetti della selezione transalpina c’è chi l’ha presa con ironia: “Nella maggior parte dei casi i calciatori sono ventenni nel pieno delle loro forze. Se proprio non riescono a resistere allora a loro non resta che il metodo manuale”.