BERGAMO – Franck Kessié, l'uomo più atteso alla vigilia di Atalanta-Milan, non ha fallito nel giorno del suo ritorno a Bergamo

da avversario.

Avversario sì, nemico no. Kessié ha lasciato un ottimo ricordo di se a Bergamo e anche oggi ha mostrato rispetto per la sua vecchia tifoseria e dopo il gol del vantaggio del Milan ha deciso di non esultare.

Atalanta-Milan, gol di Franck Kessie. Il grande ex della partita non ha esultato