Franck Ribery alla Salernitana, contratto di un anno con opzione per il secondo: lunedì le visite mediche (foto da Twitter)

Franck Ribery alla Salernitana. Il 38enne attaccante francese, svestita la maglia della Fiorentina dopo la scadenza del contratto, ha scelto di accettare l’offerta del club campano neo promosso in serie A, scartando quella dei turchi del Karagumruk. Per Ribery è pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il 2023 e uno stipendio da 1,5 milioni di euro più bonus.

Ribery alla Salernitana, lunedì le visite mediche

C’è ancora qualche dettaglio da sistemare ma la fumata bianca sembra vicina. Ribery è atteso lunedì a Salerno per le visite mediche, la firma sul contratto e il club sta organizzando il primo contatto coi tifosi che non vedono l’ora di festeggiare un grande colpo.

Il ds della Salernitana conferma la trattativa

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani conferma l’arrivo dell’ex Fiorentina. Intervistato da Telecolore, Fabiani ha svelato: “Ribery era tra i calciatori svincolati di un certo livello, ci è stato proposto e il nostro amministratore delegato, il generale Marchetti, ne è stato subito entusiasta. C’è un’intesa di massima e attendiamo soltanto la ratifica. Se viene non è per una questione di soldi, l’età non è un problema perché è un professionista, basta vedere cosa è successo al Milan con Ibrahimovic”.