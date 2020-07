Furto a casa del giocatore della Fiorentina Franck Ribery.

Tutto è avvenuto nella casa di Franck Ribery a Bagno a Ripoli (Firenze).

Da quanto appreso a scoprirlo sarebbe stato lo stesso asso francese al suo rientro la notte scorsa, dopo la trasferta della Fiorentina a Parma.

Racconta Repubblica:

Prima l’infortunio durante Parma-Fiorentina, e poi il furto subito. Serata stortissima per il calciatore viola Franck Ribéry.

Di ritorno da Parma, l’attaccante viola ha trovata la sua villa di Bagno a Ripoli svaligiata.

Subito sono stati chiamati i carabinieri che hanno perlustrato l’area, ma dei ladri nessuna traccia”.

Si parla di un bottino ingente anche se non è ancora chiaro quanto i ladri siano riusciti a portare via dall’abitazione del calciatore viola:

“Ancora in corso l’inventario per una precisa stima del colpo – racconta ancora Luca Serranò di Repubblica – ma secondo i primi accertamenti il bottino è piuttosto ingente. Rubati, tra le altre cose, alcuni orologi e monili in oro per un importo ancora da quantificare”.

Non proprio una gran serata per Ribery, che poco prima si era infortunato:

Il calciatore domenica 5 luglio, durante la sfida esterna di Parma, era stato costretto a lasciare anzitempo il campo dopo aver ricevuto un colpo sulla caviglia operata lo scorso anno”. (Fonte: La Repubblica).