Franco Foda chi è, età, dove e quando è nato, Austria, origini, vita privata, biografia e carriera. La Nazionale di Roberto Mancini affronta l’Austria agli ottavi di finale di Euro 2020. L’allenatore dei nostri prossimi avversari è Franco Foda, che ha un legame particolare proprio con l’Italia.

Dove e quando è nato, età, origini, biografia di Franco Foda

Franco Foda è nato il 23 aprile del 1966 a Magonza, Germania. Ha 55 anni. Sua madre è tedesca e il padre Enrico, mancato nel 1998, è italiano, di Vittorio Veneto. Suo padre si era trasferito alla fine degli anni ‘50 in Germania per lavorare come rappresentante di auto.

Da calciatore Foda ha giocato nella massima serie tedesca per più di 10 anni, nel Kaiserslautern, nel Bayer Leverkusen e nello Stoccarda. Passa poi al Basilea, in Svizzera, e infine allo Sturm Graz, in Austria, dove conclude la sua carriera da calciatore. Inizia quella da allenatore allo Sturm Graz nel 2001.

Moglie, figli, vita privata di Franco Foda

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata e sulla moglie. Foda ha due figli, Sandro e Marco, anche loro calciatori. A Vittorio Veneto vivono tre zii paterni, compresa Loredana Foda, la sorella del padre Enrico. “Mi dispiace per l’Italia, ma sabato tiferò per mio nipote”.

La carriera di Franco Foda

Nel 2001 Foda allena lo Sturm Graz fino alla stagione 2002-2003. Non viene confermato e passa ad allenare la squadra B fino al 2006. Torna poi ad allenare la prima squadra e vince nel 2009-2010 la coppa nazionale, seguita nel 2010-2011 dalla vittoria nel campionato austriaco.

Nel 2012 passa al Kaiserslautern, retrocesso nella seconda divisione tedesca. Foda non viene confermato alla fine della stagione e nel 2014 torna allo Sturm Graz, arrivando al terzo posto nella stagione 2016-2017. Risolve consensualmente il suo contratto nel 2017, anno in cui viene chiamato a guidare la nazionale austriaca.

