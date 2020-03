BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Nelle ultime ore, Gonzalo Higuain è finito nella bufera per essere fuggito da Torino violando la quarantena.

Il calciatore argentino, alla stessa stregua degli altri compagni di squadra, si trovava in quarantena dopo le positività al coronavirus dei compagni di squadra Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

Higuain si sarebbe deciso a lasciare Torino facendosi forte dell’isolamento portoghese di Cristiano Ronaldo.

Se lui lo ha fatto, perché io non posso? Questo deve essersi chiesto Higuain nel preparare la fuga dalla quarantena torinese.

L’attaccante argentino ha mostrato alla polizia che lo aveva fermato a ridosso dell’aeroporto di Torino l’esito negativo del tampone al coronavirus, poi è volato alla volta dell’Argentina facendo ben due scali in Europa (prima in Francia e poi in Spagna per ricongiungersi con il resto della famiglia).

E’ di oggi la notizia che Higuain è fuggito per una giusta causa, per stare vicino alla mamma che sta affrontando dei cicli di chemio terapia per combattere un cancro che l’ha colpita quattro anni fa.

A ribadirlo è Nicola Higuain, fratello di Gonzalo, attraverso questo post diffuso sui social: “nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione”.

Higuain non è stato l’unico calciatore ad aver abbandonato la quarantena di Torino per tornare in patria, hanno seguito il suo esempio anche Pjanic, Khedira e Bentancur.