Frosinone-Bologna streaming Dazn-diretta tv, dove vederla: orario e data

FROSINONE – Frosinone-Bologna si giocherà domenica 26 agosto 2018: appuntamento alle 20.30, allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, stante la squalifica del “Benito Stirpe“.

DOVE VEDERE FROSINONE-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Frosinone-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Di conseguenza sarà visibile solamente in diretta streaming per gli abbonati ai pacchetti Dazn [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le probabili formazioni.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.

Partita tra due squadre a caccia di punti. Il Frosinone è stato asfaltato dall’Atalanta, 0-4, mentre il Bologna ha perso in casa contro la Spal, 0-1. Le due squadre dovrebbero scendere in campo con lo stesso modulo, il 3-5-2. Il Bologna dovrebbe confermare Skorupski tra i pali e dovrebbe puntare su Falcinelli e Santander in attacco.

Il Frosinone dovrebbe affidarsi alla sua stella, quel Ciano che a Bergamo ha colpito un palo clamoroso che poteva cambiare il volto della partita, e dovrebbe confermare Sportiello tra i pali. Per il resto fiducia all’ex Udinese Perica.