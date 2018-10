FROSINONE – Frosinone-Empoli 3-3 (1-1). Frosinone (3-4-1-2): Sportiello 6,5, Goldaniga 6,5, Ariaudo 6, Capuano 5, Zampano 5, Maiello 6 (36′ st. Gori sv), Chibsah 7, Molinaro 6, Ciano 5,5, Campbell 6,5 (20′ st Vloet 5), Ciofani 7 (39’st. Pinamonti sv). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 10 Soddimo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 27 Salamon, 31 Besea, 33 Beghetto, 88 Crisetig). All.: Longo 6.

Empoli (4-3-1-2): Provedel 6, Di Lorenzo 6,5, Maietta 6,5, Silvestre 6, Antonelli 6 (33’st. Pasqual 6), Acquah 6,5, Capezzi 5 (20’st. Bennacer 6), Krunic 6, Zajc 6 (20’st. Ucan 7), La Gumina 5, Caputo 5. (21 Terracciano, 40 Saro, 4 Brighi, 8 Traorè, 19 Jakupovic, 27 Untersee, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 66 Mraz). All.: Andreazzoli 6. Arbitro: Orsato di Schio 6,5. Reti: nel pt 8′ autorete di Silvestre, 32′ Zajc; nel st 3′ Silvestre, 9′ Ciofani su rigore, 18′ Ciofani, 34′ Ucan. Angoli: 7-6 per l’Empoli Recupero: 0′ e 5′. Ammoniti: Molinaro per proteste, Zajc, Maietta e Ciano per gioco scorretto Var: 1 Spettatori: 10.000 circa

** I GOL -8′ pt: Zampano dalla linea di fondo prova a servire Ciofani appostato davanti a Provedel. Sulla traiettoria interviene Silvestre che svirgola di sinistro e beffa il suo portiere. – 32′ pt: Antonelli dalla linea di fondo serve Zajc nel cuore dell’area ciociara. Piattone destro e palla che carambola su Sportiello e finisce in rete. – 3′ st: Silvestre appostato sul secondo palo infila Soportiello di petto.

– 9′ st: Capezzi nel tentativo di rinviare la sfera colpisce Ciano. Orsato assegna il rigore dopo consultazione della Var. Ciofani segna dal dischetto. – 18′ st: Ciofani di sinistro dal limite infila nell’angolo sinistro di Provedel. – 34′ st: Angolo di Pasqual e Ucan di collo pieno mette a segno.

