Frosinone-Empoli streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A

FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, torna la Serie A con il lunch match tra il Frosinone e l’Empoli. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. La partita potrà essere vista in tv solamente da chi possiede una smart tv.

Delicata sfida salvezza tra un Frosinone in crisi e un Empoli che gioca bene ma raccoglie pochissimo. La partita contro la Roma è l’emblema di questo discorso. L’Empoli ha giocato benissimo ma ha sbagliato molti gol davanti a Olsen, compreso un calcio di rigore sparato alle stelle da Ciccio Caputo.

21/10 12.30 Frosinone-Empoli DAZN