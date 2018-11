Frosinone-Fiorentina streaming e diretta tv, dove e quando vederla

FROSINONE – Frosinone-Fiorentina si gioca venerdì 9 novembre alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo.

Notiziario di Frosinone-Fiorentina.

LONGO DEVE DECIDERE IL SOSTITUTO DELL’INFORTUNATO CIANO Contro la Fiorentina, Longo non avrà a disposizione Ciano che nell’allenamento di giovedi ha avvertito un problema al flessore della coscia destra. L’assenza del talentuoso centrocampista potrebbe comportare anche ad un cambiamento del modulo, con un trequartista e due punte, se il tecnico giallazzurro decidesse di schierare Pinamonti in attacco a fianco di Ciofani.

Altrimenti la scelta potrebbe andare su Soddimo e quindi il 3-4-2-1, visto che l’impiego di Cassata riporterebbe lo schieramento a cinque sulla mediana per un improbabile 3-5-2. Per il resto il Frosinone anti Fiorentina sarà lo stesso visto contro Spal e Parma.

FIORENTINA: TUTTI A DISPOSIZIONE, A PARTE THEREAU Per la trasferta di domani sera contro il Frosinone la Fiorentina ha tutti a disposizione fatta eccezione per Thereau: l’attaccante francese non ha ancora smaltito un infortunio rimediato in allenamento nei giorni scorsi. Rispetto alla gara con la Roma rientra Eysseric, out in extremis per un contrattempo fisico.

Contro il Frosinone per ritrovare una vittoria che manca ormai da un mese e mezzo, dal 30 settembre contro l’Atalanta. E’ questa la missione della Fiorentina attesa nell’anticipo di domani sera sul campo della formazione laziale. “Nessuno mi pare abbia criticato il Napoli per l’1-1 in casa con la Roma – ha osservato Pioli davanti a qualche mugugno esterno -. Cerchiamo di capire dove sta il nostro livello e dove quello delle altre pur sapendo che abbiamo la possibilità di migliorare la qualità del gioco e dunque pretendere di più. Ma dal punto di vista del carattere abbiamo fatto ottime prove contro due squadre forti come Torino e Roma”.

Mancano però i tre punti ed è questa la priorità per i viola con un avversario di cui Pioli non si fida: “All’inizio del campionato il Frosinone ha sofferto il salto di categoria ma ultimamente ha trovato equilibri, compattezza e continuità di risultati. Sarà molto motivato”. La Fiorentina però non sarà da meno, punta all’Europa e a riprendere a vincere: “Non servono pressioni esterne a ricordarcelo, noi siamo i primi a voler ritrovare il successo, siamo una squadra giovane ma anche ambiziosa e dobbiamo dare qualcosa in più” ha ricordato Pioli.

Osservati speciali in particolare Simeone e Pjaca a secco da tempo: “A quando il vero Pjaca? Penso presto. Per le sue qualità è un giocatore che va aspettato, lui stesso sa che può dare di più. Simeone? Tutti gli attaccanti attraversano momenti delicati, comunque lui ritroverà a breve il gol, è giovane e diventerà molto forte”.

Probabile la stessa formazione di sabato con Pjaca per Mirallas, in quella che sarà la 50/a gara in A di Pioli con i viola: “Di solito le cifre tonde non mi portano bene – ha sorriso -. Mi auguro che il mio percorso qui sia solo all’inizio”.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Le ultime notizie sulla partita dai social

Fiorentina karşısındaki 25 kişilik kafilemiz #FrosinoneFiorentina pic.twitter.com/sYVcCzsOjO — Frosinone Calcio Türkiye🇹🇷 (@FroCalcioTurkey) 8 novembre 2018