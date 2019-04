FROSINONE – Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A, Frosinone-Inter 0-2, gol: Radja Nainggolan su cross di Danilo D’Ambrosio al 19′, Ivan Perisic su calcio di rigore al 37′.

Spalletti si presenta a Frosinone con Mauro Icardi come unica punta e con Radja Nainggolan nel ruolo di trequartista incursore, posizione dove ha fatto molto bene ai tempi della Roma. Al 1′, Icardi non ha sfruttato a dovere un errore in disimpegno di Sportiello. L’attaccante argentino ha provato a battere il portiere del Frosinone con un pallonetto che non lo ha impensierito. Al 5′, Ciofani ha cercato il gol con un sinistro dalla distanza ma la sua conclusione centrale è stata bloccata senza alcun problema da Samir Handanovic.

Al 12′, Asamoah ha cercato il gol con un gran sinistro dalla lunga distanza ma la sua conclusione ha colpito Icardi ed è terminata sul fondo. Al 19′, l’Inter è passato in vantaggio con Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha segnato di testa dopo aver raccolto un cross dalla destra di Danilo D’Ambrosio.

Al 25′, il Frosinone ha sfiorato il pareggio con Luca Paganini. Il centrocampista ha colpito il pallone con la testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Frosinone ma non ha trovato lo specchio della porta difesa da Samir Handanovic. Al 30′, Icardi ha calciato con il destro da fuori area di rigore ma non ha trovato la porta del Frosinone. Al 35′, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore all’Inter per un fallo netto di Chibsah su Skriniar. Il calciatore del Frosinone è stato ammonito. Dagli undici metri non ha sbagliato Ivan Perisic, Inter 2 Frosinone 0 al 37′. Il primo tempo è terminato con l’Inter sopra di due gol a Frosinone, reti realizzate da Nainggolan e Perisic.

Al 49′, Beghetto cerca il gol direttamente su calcio di punizione ma Samir Handanovic è bravo a bloccare la sfera con sicurezza. Ottima partita del portiere sloveno dell’Inter.

Frosinone-Inter, le formazioni ufficiali della partita.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Cassata, Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. All. Baroni.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.