FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Frosinone-Juventus 0-2, gol: Cristiano Ronaldo 81′ e Federico Bernardeschi 90′. Partita valida come posticipo della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica).

La Juventus ha vinto 2-0 a Frosinone e ha risposto al Napoli, che poche ore prima aveva vinto a Torino, tornando in vetta alla classifica del campionato. La gara è stata decisa negli ultimi dieci minuti. Prima ha segnato Cristiano Ronaldo, poi Bernardeschi ha chiuso i giochi. I bianconeri si confermano la squadra più forte del campionato ma il Napoli è solamente a tre punti di distanza e la lotta scudetto è ancora apertissima.

La cronaca della partita

Juventus a Frosinone per rispondere al Napoli che si è imposto a Torino. Bagno di folla per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo che è stato accolto come una star perché la Juventus ha molti tifosi nel Lazio (non a caso ha aperto un negozio al centro di Roma). I padroni di casa cercano l’impresa puntando su Perica e Campbell in attacco.

Juventus vicina al vantaggio al 7′. Cristiano Ronaldo gira bene dall’interno dell’area di rigore ma salva la difesa del Frosinone sulla linea di porta. Al 25′, anche il Frosinone sfiora il vantaggio. Goffo tocco arretrato di Alex Sandro che rischia l’autogol. Altra occasione da gol per la Juventus al 35′, rovesciata di Rugani sugli sviluppi di un calcio d’angolo con palla alta di un soffio. Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero.

Al 51′, Bentancur ha sfiorato il gol con una puntata che è uscita di un soffio. Al 54′, Mandzukic ha calciato con potenza da posizione defilata ma non ha inquadrato lo specchio della porta del Frosinone. Al 72′, ci ha provato Bernardeschi con una iniziativa individuale ma è stato fermato bene dalla difesa ciociara. All’81’, Cristiano Ronaldo segna un gol decisivo risolvendo una mischia per la Juventus. Poco dopo Bernardeschi chiude i giochi. Fischio finale, la Juventus ha vinto a Frosinone (2-0).

Le pagelle di Frosinone-Juventus 0-2

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Goldaniga 6, Salamon 6, Capuano 6; Zampano 6, Chibsah 6, Maiello 6, Hallfredsson 6, Molinaro 6; Perica 5.5, Campbell 5.5. Subentrati: Crisetig 5.5, Cassata 5.5 e Ciano 5.5. All. Longo 5.5.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6; Cuadrado 6, Rugani 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6.5; Emre Can 7, Pjanic 7, Bentancur 6; Dybala 6; Ronaldo 7.5, Mandzukic 6.5. Subentrati: Bernardeschi 7.5, Matuidi 6 e Cancelo 6.5. All. Allegri 7.

Gli highlights di Frosinone-Juventus 0-2

I gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi

MS| Frosinone 0-2 Juventus

⚽81′ Cristiano Ronaldo

⚽90’+4 Federico Bernardeschi pic.twitter.com/YNBX0V8Bcf — 8 Pas (@SekizPas) 23 settembre 2018

Il gol segnato da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 23 settembre 2018

Cristiano Ronaldo vicino al gol con un colpo di tacco

Cristiano Ronaldo dangerouse chot Frosinone VS Juventus https://t.co/KCNKA5ojCi — love football (@oksana77711) 23 settembre 2018

Grande numero di Bernardeschi

Mandzukic sbaglia gol, il raccattapalle del Frosinone si dispera

The ball boy at Frosinone supports Juve 😂😎 #FrosinoneJuve pic.twitter.com/RXoVDeXAYW — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) 23 settembre 2018

Cristiano Ronaldo sbuffa dopo aver mancato una comoda occasione da gol

Il riassunto del primo tempo #FrosinoneJuve pic.twitter.com/pOHoPCBKds — Paolo Vigo (@Pagolo) 23 settembre 2018

Erroraccio di Cristiano Ronaldo in fase d’impostazione

Contatto dubbio tra Chiellini e Campbell

È stato dato fallo all attaccante del Frosinone, bellissimo questo campionato… Non è cambiato nulla. #FrosinoneJuve pic.twitter.com/O9vnXPwc37 — gianni 1926 (@gianni1926forev) 23 settembre 2018

Cristiano Ronaldo, mano tra i capelli della mascotte. L’ironia dei social

Cioè, mi state dicendo che stavolta non è stato espulso? 🤔 #FrosinoneJuve pic.twitter.com/XOaDXCscvU — Alessandra Perillo (@AleJuventina92) 23 settembre 2018

