FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Frosinone-Juventus 0-0. Partita valida come posticipo della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica).

Juventus a Frosinone per rispondere al Napoli che si è imposto a Torino. Bagno di folla per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo che è stato accolto come una star perché la Juventus ha molti tifosi nel Lazio (non a caso ha aperto un negozio al centro di Roma). I padroni di casa cercano l’impresa puntando su Perica e Campbell in attacco.

Juventus vicina al vantaggio al 7′. Cristiano Ronaldo gira bene dall’interno dell’area di rigore ma salva la difesa del Frosinone sulla linea di porta. Al 25′, anche il Frosinone sfiora il vantaggio. Goffo tocco arretrato di Alex Sandro che rischia l’autogol. Altra occasione da gol per la Juventus al 35′, rovesciata di Rugani sugli sviluppi di un calcio d’angolo con palla alta di un soffio.

FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Campbell. All. Longo

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala; Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

