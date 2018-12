Frosinone-Milan streaming Dazn e diretta tv, dove vederla il 26-12-2018

FROSINONE – Frosinone-Milan, partita valida come lunch match della 18esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn, app che è visibile anche in televisione attraverso le smart tv, alle ore 12.30.

Matteo Salvini, vice premier e grande tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni dell’Ansa per commentare il periodo che sta attraversando la sua squadra del cuore a poche ore dalla partita di campionato contro il Frosinone. “Milan? Senza grinta e attaccamento alla maglia” “Voto a Gattuso? Sufficiente”. Per guardare il video con la sua intervista all’Ansa, collegarsi al seguente indirizzo: http://www.ansa.it/sito/videogallery/calcio/2018/12/24/milan-salvini-senza-grinta-e-attaccamento-alla-maglia_d2cc9feb-bf9d-4845-bd4b-5dec56d886ae.html.

Calciomercato, il Milan sfida il Monaco per Fabregas

Il mercato si avvicina ed è già tempo di grandi manovre. In Premier c’è sempre spazio per sogni, ambizioni e grandi colpi. Il Chelsea, come il City, vuole un po’ rimescolare le carte e sbarazzarsi di qualche elemento in esubero: è il caso di Cesc FABREGAS, sul quale non c’è solo il Milan, ma anche il Monaco, che è pronto a lanciare un’offerta ‘adeguata’ pur di mettere le mani sul fantasista spagnolo, che non rientra nei piani di Sarri, che però ieri lo ha schierato contro il Leicester. La squadra monegasca, allenata da Thierry Henry – ieri sconfitta in casa per 2-0 dal Guincamp – vuole rinforzarsi e avrebbe proposto allo spagnolo un biennale da 10 milioni netti complessivi; altrettanti ne andrebbero al Chelsea per il cartellino del giocatore.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.