Frosinone-Palermo streaming-diretta tv, dove vedere finale playoff Serie B

FROSINONE – Frosinone-Palermo, partita valida come finale di ritorno dei playoff di Serie B, verrà trasmessa in diretta tv, solo per abbonati, su Sky Sport e in diretta streaming, sempre solo per abbonati, su SkyGo. Si assegna l'ultimo posto per la Serie A e si riparte dal 2-1 per il Palermo della gara di andata.

Serie B, dove vedere Frosinone-Palermo in tv e streaming

Un finale di stagione esaltante per questa edizione della Serie B. Allafinale playoff sono arrivate senza ombra di dubbio le due squadre più attrezzate per salire di categoria. Nessuna sorpresa, dunque. Si preannuncia un match equilibrato: durante la stagione il bilancio è di un pareggio (0-0 all’andata) e di una vittoria per il Palermo (1-0 al ritorno). Nella finale playoff di andata, il Palermo ha vinto 2-1 sul Frosinone in rimonta.

La gara di andata, Palermo-Frosinone, si è disputata al Renzo Barbera, in casa del Palermo ed è stata vinta dai padroni di casa con il risultato di due a uno. Mentre il ritorno, al Benito Stirpe tra le mura del Frosinone. Il fischio d’inizio di Frosinone-Palermo è previsto alle ore 20:30 e sarà visibile su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. Per tutti gli abbonati della rete satellitare, sarà disponibile anche il servizio streaming tramite Sky Go, accessibile anche per Pc, smartphone e tablet.

Serie B, il programma della finale playoff

Frosinone-Palermo | In diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD:

Mercoledì 13 giugno: Palermo-Frosinone 2-1

Sabato 16 giugno: Frosinone-Palermo, ore 20:30

Frosinone-Palermo | In streaming su Sky Go:

Sabato 16 giugno: Frosinone-Palermo, ore 20:30.

Frosinone-Palermo | le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M Ciofani, Terranova, Krajnc; Paganini, Kone, Gori, Sammarco, Crivello; Dionisi, Ciano.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Dawidowicz, Aleesami; Murawski, Jajalo; Coronado; La Gumina, Nestorovski.

Frosinone-Palermo è la partita del “grande ex” Stellone