Frosinone-Sampdoria streaming Dazn e diretta tv, dove vederla: orario e data

FROSINONE – Frosinone-Sampdoria, partita valida come anticipo del sabato della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà sabato 15 settembre 2018: appuntamento alle 20.30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

DOVE VEDERE FROSINONE-SAMPDORIA IN TV E STREAMING.

Frosinone-Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Frosinone-Sampdoria sarà visibile su pc, tablet, cellulare, playstation e smart tv. Attraverso la smart tv, sarà visibile in diretta tv.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SAMPDORIA

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Maiello, Molinaro; Perica, Ciano.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Sfida tra due squadre con il morale alto. Il Frosinone, contro il Bologna, si è guadagnato il primo punto stagionale in Serie A e adesso farà di tutto per rimanere imbattuto contro la Sampdoria. Il Frosinone ha perso contro l’Atalanta, in maniera piuttosto netta, e contro la Lazio, di misura allo Stadio Olimpico.

La Sampdoria riparte dal netto successo ottenuto contro il Napoli. Decisiva la doppietta di Greg Defrel e la rete da cineteca, al volo con il tacco, di Fabio Quagliarella. Giampaolo dovrebbe confermare tra i pali Audero, portiere che ha fatto molto bene anche con la nazionale italiana under 21 allenata da Gigi Di Biagio.