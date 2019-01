NAPOLI – Ennesimo capitolo del botta e risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e il Frosinone Calcio. Tutto è partito dalle dichiarazioni rilasciate dal patron del Napoli nel corso di una intervista al New York Times. “Se club come il Frosinone non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento. Promozioni e retrocessioni sono la più grande idiozia nel calcio”.

I tifosi del Frosinone prendono in giro De Laurentiis dopo il ko di Coppa Italia

Pronta la risposta dei tifosi del Frosinone su Twitter dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Eliminazione dalla Coppa Italia che è arrivata dopo quella dalla Champions League con la lotta allo scudetto ampiamente compromessa visto il meno undici dalla Juventus capolista. “Da adesso c’è una squadra che è fuori dallo scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una multa“. Il tweet ha riscosso immediato successo in rete, superando gli 800 retweet e i 2000 like.