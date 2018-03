ROMA – Sono arrivati anche i sanitari con una barella nella basilica di Santa Croce dove oggi, 8 marzo, si tiene il funerale di Davide Astori: da quanto appreso il padre della compagna del calciatore Francesca Fioretti, ha accusato un malore nella basilica.

Tra i primi ad arrivare i giocatori e i dirigenti della Fiorentina, giunti in Santa Croce accolti da un lungo applauso. Poi l’arrivo di una delegazione dell’Inter, applausi anche per loro. E poi da Zanetti a Van Basten, a Francesco Totti, il mondo del calcio si raccoglie tutto intorno alla famiglia del difensore viola.

Le lacrime di Pippo Inzaghi, in chiesa anche il ministro dello Sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta e l’ex commissario tecnico Gian Piero Ventura. A Santa Croce anche Matteo Renzi. E poi la Juventus: Massimiliano Allegri, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e tutta la squadra.

Esequie chiuse al pubblico, per la certezza del bis di folla vista a Coverciano: il feretro ha sfilato per alcune vie del capoluogo toscano e fatto una sosta allo stadio Franchi, nel tentativo di sfamare così lo straordinario affetto mostrato in questi giorni da persone d’ogni età e fede calcistica. Poi l’arrivo in chiesa. Ma nella piazza antistante il sagrato la ressa, di giornalisti e cittadini, si era formata sin dalle prime ore del mattino.