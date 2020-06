Furto in casa di Diletta Leotta a Milano: portata via la cassaforte con gioielli e Rolex dal valore complessivo di 150mila euro (foto Instagram)

MILANO – Brutta disavventura per Diletta Leotta.

Un furto è stato messo a segno, la scorsa notte, nell’abitazione del volto femminile di Dazn, la nota giornalista e conduttrice televisiva.

Lo ha confermato stamani la questura di Milano, dove la donna, questa mattina, si è recata a sporgere denuncia.

Il caso viene seguito dalla Squadra Mobile.

A scoprire l’incursione sarebbe stata proprio la padrona di casa, che ieri sera tardi, rincasando, ha trovato a soqquadro il suo appartamento, che si trova al nono piano di un palazzo nei pressi di corso Como.

I ladri forzando una porta-finestra si sono introdotti in casa e hanno portato via una cassaforte con gioielli e orologi, in particolare alcuni Rolex, per un valore che supererebbe i 150mila euro.

E’ stata la stessa Leotta a chiamare la polizia, e sul posto si è recata per i rilievi anche la Polizia Scientifica.

La conduttrice di Dazn sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza perché a breve tornerà il campionato italiano di calcio di Serie A.

La Serie A ricomincerà il 20 giugno, Dazn è in prima linea visto che trasmette in diretta streaming tre partite per ogni turno di campionato.

Prima della Serie A, si tornerà in campo con la Coppa Italia ma questo evento viene trasmesso in chiaro dalla Rai (fonti ANSA e milano.repubblica.it).